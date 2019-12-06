Міжнародні резерви України за місяць зросли на $0,5 мільярда

Міжнародні резерви України у листопаді зросли на $0,5 млрд дол. та станом на 1 грудня становили $21,9 млрд дол.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

"Станом на 1 грудня 2019 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 21 931,7 млн дол. США (в еквіваленті). У листопаді вони зросли на 2,5%. Збільшення обсягу міжнародних резервів зумовлене насамперед збереженням сприятливої ситуації на валютному ринку", - йдеться в повідомленні.

Загалом динаміку резервів упродовж місяця визначали такі чинники: по-перше, операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку. Попри суттєве уповільнення припливу іноземного капіталу в державні облігації, порівняно з попередніми місяцями, пропозиція валюти на ринку залишалася значно більшою, ніж попит за рахунок суттєвих продажів валюти експортерами. Це дало змогу Національному банку поповнити міжнародні резерви на 897,8 млн дол. США (чиста купівля). Зокрема, було куплено 777,8 млн дол. США за єдиним курсом і 120,0 млн дол. США шляхом вибору найкращого курсу. Інтервенцій з продажу валюти Національний банк упродовж місяця не проводив.

По-друге, операції уряду з управління державним боргом. Загалом на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було спрямовано 644,7 млн дол. США (в еквіваленті). З цієї суми 425,5 млн євро сплачено за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), 9,2 млн дол. США – за єврооблігаціями (ОЗДП). Крім цього, 84,4 млн дол. США спрямовано на виконання зобов’язань уряду та Національного банку перед Міжнародним валютним фондом. Решта коштів сплачена за іншими зобов’язаннями перед іноземними кредиторами та міжнародними фінансовими організаціями. Ці витрати були частково компенсовані надходженнями на користь уряду 304,9 млн дол. США від розміщення ОВДП, номінованих в іноземній валюті.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості та курсу гривні до іноземних валют). У минулому місяці їхня вартість зменшилася на 29,6 млн дол. США (в еквіваленті). Такий обсяг міжнародних резервів покриває 3,4 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку.

Як повідомляв Укрінформ, міжнародні резерви України станом на 1 листопада 2019 року становили 21,4 млрд доларів, що на 0,2% менше, ніж місяцем раніше.