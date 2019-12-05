Рада ліквідувала “майданчики Яценка”

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості та прозорості реалізації майна" (№2047-д).

Відповідне рішення підтримали 338 народних депутатів при мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Документ передбачає, що з 1 січня 2020 року запроваджується нова, значно спрощена модель оцінки об’єктів нерухомості, що дозволить проводити автоматичну оцінку в максимально короткі строки та прискорить процедуру укладення правочинів із нерухомістю. Завдяки цій системі будь-яка особа зможе отримати довідку про автоматичну оцінку об’єкта нерухомого майна і на її підставі укласти угоду щодо об’єкта нерухомості. У разі незгоди з вартістю об’єкта нерухомого майна, визначеною модулем автоматично, особа має право звернутись до суб’єкта оціночної діяльності (оцінювача) і провести оцінку в загальному порядку з реєстрацією звіту в Єдиній базі (як це є на сьогодні).

Також законом передбачається, що нотаріуси отримають право безоплатного доступу до Єдиної бази для перевірки довідок та звітів про оцінку об’єктів нерухомості.

Очікується, що плата за формування довідки за одну операцію становитиме 2,5% від прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленої на 1 січня календарного року, а плата за реєстрацію звітів про оцінку та інформації з них до Єдиної бази звітів про оцінку - 10%. Ці кошти в розмірі близько 300 грн спрямовуватимуться до державного бюджету замість 1800 грн, які нині стягують за аналогічні операції на користь приватних електронних майданчиків.

Як повідомлялося, на розгляд парламенту було запропоновано одразу три варіанти проєкту закону щодо ліквідації електронних майданчиків у сфері оцінки майна: №2047, 2047-1 та 2047-д. Комітет Верховної Ради з питань бюджету підтримав останній, доопрацьований проєкт.

Парламентські фракції і групи вирішили не наполягати на підтвердженні більшості поправок до законопроєкту, яких було внесено 1 тис., щоб не затягувати розгляд законопроєкту.

Відповідне прохання озвучив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"У кожної фракції, у кожної депутатської групи були пропозиції до цього законопроєкту. На мій суб'єктивний погляд, ці поправки спрямовані на затягування процесу, а не на покращення його... Я зараз хотів би поставити запитання кожній фракції: чи готові вони зняти свої поправки для того, щоб швидше ухвалити цей законопроєкт. Якщо буде багато поправок, то запропоную змінити порядок роботи на сьогодні. Залишаться автори правок, які будуть на них наполягати. Я, мої, колеги будемо йти по всіх правках, які не були враховані... А завтра зранку повернемося до голосування за закон у цілому", - сказав Разумков.

Представники фракцій "Слуга народу", "Голос", "Батьківщина", "Опозиційна платформа - За життя", а також депутатської групи "За майбутнє" заявили, що не наполягатимуть на жодній поправці до законопроєкту.

Авторизовані електронні майданчики з'явилися в Україні наприкінці 2017 року під час прийняття держбюджету на 2018 рік. Так, одна з поправок до Податкового кодексу передбачала появу посередників у процесі внесення звіту про оцінку нерухомості в Єдину базу. Схему пов'язують із народним депутатом кількох скликань Антоном Яценком ("майданчики Яценка"), однак сам Яценко заперечив будь-який зв'язок з цими майданчиками. Згаданий сервіс був посередником і пересилав за гроші дані оцінювача до Єдиної бази Фонду державного майна. За період із липня 2018 року до 10 жовтня 2019 року з населення на користь майданчиків було стягнуто понад 700 млн гривень. За даними ЗМІ, пов'язані з Яценком фірми заробили на цій схемі 23 млн гривень.

У жовтні в парламенті виник скандал після того, як профільний комітет фактично відмовився усувати посередників з ринку оцінки майна. Членів комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики від "Слуги народу" звинуватили в отриманні хабарів, оскільки за відповідний законопроєкт проголосували лише п'ятеро з них, і, таким чином, прийняття документа на комітеті було провалено. Тоді ж з’явилася інформація про те, що дехто з депутатів отримав по 30 тис. доларів хабара за те, що не голосуватиме за законопроєкт.

23 жовтня Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо можливого отримання хабара у розмірі 30 тис. доларів 11 депутатами від «Слуги народу». А Президент Володимир Зеленський заявив, що всі члени комітету повинні пройти перевірку на поліграфі.

Перед цим більшість парламентських фракцій на прохання Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова відмовилася від розгляду більшості поправок до законопроєкту, яких було внесено 1 тис, щоб не затягувати розгляд законопроєкту.