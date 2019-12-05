Рада має намір відкрити для українців усі кадастри

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт “Про національну інфраструктуру геопросторових даних” (№2370).

За відповідне рішення проголосували 322 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За інформацією заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тараса Висоцького, законопроєкт передбачає запровадження принципу єдиного вікна, що дасть можливість об’єднати 14 основних наборів даних, у тому числі щодо природних ресурсів, інфраструктури, статистики, в єдину платформу, а також забезпечить можливість оновлювати дані в режимі реального часу. Крім того, за його словами, буде запроваджено узгодження даних усіма органами, що унеможливить корупцію в цій сфері.

Висоцький зазначив, що законопроєкт відповідає стратегії інтегрованої геопросторової інформації ООН та повністю відповідає кращим міжнародним практикам та європейським принципам.

За словами заступника міністра, ухвалення відповідного закону дозволить заощадити близько 100 млн грн, які держава щорічно втрачає через неузгодженість між різними реєстраторами кадастрів і ресурсів.

“Буде запроваджена повна відкритість щодо запровадження геопросторових даних, будь-який споживач, будь-який бізнес зможе просто авторизуватися і безкоштовно користуватися інформацією, що дасть зростання ВВП до 0,5% додаткових в рік. Фактично це запроваджується наступна революція у сфері геопросторових даних та кадастрів після першої, яку зробили в 2013 році, прийнявши єдиний кадастр”, - заявив Висоцький.