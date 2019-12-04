Ринок землі працює через "сірі схеми" обходу мораторію - голова аграрного комітету

Голова аграрного комітету ВР Микола Сольський зазначив, що в Україні вже, фактично існує ринок землі, який працює за "сірими схемами".

Про це він сказав під час доповіді на парламентських слуханнях на тему "Земельна реформа: вітчизняна модель обігу земель сільськогосподарського призначення", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Основне, на чому я хочу наголосити, - це те, що ринок землі вже існує та діє. На цьому ринку продаються та купуються не лише земельні ділянки під ОСГ, які не підпадають під дію мораторію, але й підмораторні пайові землі. Формально зараз не можна укласти договір купівлі-продажу підмораторної ділянки, але, як вже сказано, всі ми знаємо про це, можна укласти довгостроковий договір оренди до 50 років або договір емфітевзису. Разом з орендою чи емфітевзисом покупець для підстахування оформляє довіреність і в багатьох випадках заповіт", - сказав Сольський.

Він зазначив, що станом на серпень 2019 року за даними державного реєстру, 1,1 млн га підмораторних земель вже, фактично, продано по таких договорах.

"І власник паю, який отримав гроші за оформлення таких документів, і людина, яка ці гроші заплатила, сприймають це як купівлю-продаж. Таким чином, ми вже маємо на сьогодні ринок, який працює через сірі схеми обходу мораторію", - зауважив Сольський.

Депутат також зазначив, що це має свої наслідки.

"Люди, які купують таким чином землю, розуміють ризики, які з цим пов'язані. За необхідності, юристи конкурентів або рейдерів зможуть знайти масу зачіпок, щоб попсувати нерви такому землевласнику. Тому ціна землі за такими схемами не є справедливою. У програші, по суті, залишаються дві сторони: продавець, який отримав занижену вартість ділянки, і покупець, який не захищений юридично", - сказав Сольський.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 4 грудня, у Верховній Раді проходять парламентські слухання на тему "Земельна реформа: вітчизняна модель обігу земель сільськогосподарського призначення".

13 листопада Верховна Рада у першому читанні ухвалила проєкт закону № 2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".