У Світовому банку вважають, що мораторій шкодить власникам землі в Україні

Світовий банк хоче допомогти фермерам в Україні скористатися повною мірою можливостями відкриття ринку сільськогосподарських земель.

Про це розповіла директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен в інтерв’ю виданню “Дзеркало тижня”.

“Дрібні фермери — це найбільш вразлива група позичальників, яким і хоче допомогти Світовий банк, аби вони дійсно змогли скористатися повною мірою тими можливостями, які отримають після відкриття ринку сільськогосподарських земель”, - наголосила вона.

Кахконен розповіла, що з урядом обговорювалися різні варіанти, як забезпечити малим фермерам доступ до кредитів, серед іншого обговорювалася схема часткового гарантування кредитів, що зменшить кредитний ризик для банків і стимулюватиме їх зацікавленість у кредитуванні і дрібних фермерів.

Кахконен констатувала, що банківський сектор готовий до відкриття земельного ринку, для нього це новий і привабливий ринок.

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На переконання директора Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови, мораторій шкодить власникам землі, бо їхнє право власності обмежене: вони не можуть використовувати свою землю як банківську заставу, не можуть її продати.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт № 2178-10 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення”, який передбачає скасування мораторію на продаж землі в Україні з 1 жовтня 2020 року.