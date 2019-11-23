Світовий банк задоволений темпами економічного зростання України
Про це розповіла директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен в інтерв’ю виданню "Дзеркало тижня".
"Ми дуже задоволені, що темпи економічного зростання України почали прискорюватися і прогнозуємо, що вони збільшаться до 3,4%", - сказала Кахконен.
За її словами, Україна рухається в правильному напрямі.
Водночас, підкреслила вона, якщо Україна зможе утримати економічне зростання на рівні 3–4% на рік, їй знадобиться близько п'ятдесяти років для того, аби наздогнати нинішній рівень розвитку Польщі. Якщо темпи знову знизяться, то й цього часу не вистачить.
Кахконен вважає, що для того, аби зростати швидше, потрібно прискорювати темпи економічного росту.
"Але для цього знадобиться багато кропіткої роботи і реформ. Якщо з цієї точки зору дивитися на це питання, то ми також задоволені, — темп реформ прискорюється, нова влада має амбітні цілі та хороші ініціативи", - наголосила вона.
За її словами, насправді саме нинішній турборежим потрібен для того, щоб прискорити економічне зростання.
"Тому ми уважно слідкуємо за процесами і з нетерпінням чекаємо результатів розпочатих перетворень уже в найближчі місяці", - резюмувала директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови.