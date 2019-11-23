Світовий банк задоволений темпами економічного зростання України

У Світовому банку задоволені темпами економічного зростання в Україні і очікують на результати розпочатих перетворень уже в найближчі місяці.

Про це розповіла директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен в інтерв’ю виданню "Дзеркало тижня".

"Ми дуже задоволені, що темпи економічного зростання України почали прискорюватися і прогнозуємо, що вони збільшаться до 3,4%", - сказала Кахконен.

За її словами, Україна рухається в правильному напрямі.

Водночас, підкреслила вона, якщо Україна зможе утримати економічне зростання на рівні 3–4% на рік, їй знадобиться близько п'ятдесяти років для того, аби наздогнати нинішній рівень розвитку Польщі. Якщо темпи знову знизяться, то й цього часу не вистачить.

Кахконен вважає, що для того, аби зростати швидше, потрібно прискорювати темпи економічного росту.

"Але для цього знадобиться багато кропіткої роботи і реформ. Якщо з цієї точки зору дивитися на це питання, то ми також задоволені, — темп реформ прискорюється, нова влада має амбітні цілі та хороші ініціативи", - наголосила вона.

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За її словами, насправді саме нинішній турборежим потрібен для того, щоб прискорити економічне зростання.

"Тому ми уважно слідкуємо за процесами і з нетерпінням чекаємо результатів розпочатих перетворень уже в найближчі місяці", - резюмувала директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови.