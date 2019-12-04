Шведські інвестори зацікавилися переробкою відходів в Україні

Україна зацікавлена у залученні шведських інвесторів до проєктів у енергетиці, сільському господарстві, ІТ-секторі, інфраструктурі, сфері переробки відходів.

Про це розповів Президент Володимир Зеленський під час спільної з Прем’єр-міністром Королівства Швеція Стефаном Левеном пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я закликав шведську сторону збільшити ділову присутність в Україні. Ми дуже зацікавлені у масштабних проєктах в альтернативній і відновлюваній енергетиці, енергетичній безпеці, сільському господарстві, ІТ-секторі, інфраструктурі. Також ми домовилися залучити шведських інвесторів у сферу переробки відходів у ключових містах України”, - зазначив Зеленський.

Крім того, Президент підкреслив, що Україна прагне співпрацювати з виробниками оборонної продукції за технологіями і стандартами НАТО.

Глава держави зауважив, що Швеція — один із найбільших торговельних партнерів України у Північній Європі та дуже важливий інвестиційний партнер, та додав, що обсяг торгівлі між країнами зростає.

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Як повідомляє кореспондент Укрінформу, Швеція може збільшити інвестиції в українську економіку за умови зміцнення верховенства права, боротьби з корупцією та зменшення впливу олігархів в Україні.

Про це заявив прем’єр-міністр Королівства Швеція Стефан Левен на спільному брифінгу з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

"Ми сподіваємося на зміцнення відносин між нашими країнами у сфері торгівлі та інвестицій... За умови виконання положень Угоди про асоціацію потенціал цих подальших інвестицій та відносин виглядає дуже перспективно. Але цей потенціал може бути реалізований тільки за умови, якщо Україна буде працювати над зміцненням верховенства права, боротьбою з корупцією та зменшенням впливу олігархів", - сказав Левен.

Він додав, що всі ці речі необхідні для перетворення України на по-справжньому європейську країну.

Левен привітав дуже амбітний порядок денний реформ команди Зеленського та уряду України і нагадав, що Швеція є другим за обсягом технічної допомоги донором нашої країни.

"Ми плануємо й надалі підтримувати зусилля України для покращення життя людей і наближення до ЄС", - поінформував прем'єр-міністр Швеції.