Суд у "газовій справі" Онищенка не відбувся вчетверте — САП
Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook.
"Незважаючи на те, що обвинувачені вчетверте не з’явилися на засідання, колегія суддів так і не змогла перейти до розгляду клопотання прокурорів САП про спеціальний судовий розгляд. Натомість було прийнято рішення про перенесення розгляду справи на 14:00 27 грудня 2019 року", - йдеться у повідомленні.
Як уточнили у САП, засідання у цій справі не відбулося вже вчетверте.
"Газова справа" — умовна назва кримінального провадження за фактом розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з публічним акціонерним товариством "Укргазвидобування". Організатором цієї корупційної схеми, за даними слідства, був народний депутат України VII-VIII скликань Олександр Онищенко.
Унаслідок дії цієї корупційної схеми державі завдано збитків у розмірі близько 3 млрд грн.
За даними САП, колишньому депутату інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 388 КК України. Його фінансовому директору - ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України.
Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді здійснювалося в порядку спеціального досудового розслідування (in absentia), передбаченому главою 24-1 КПК України.
Як повідомлялося, Онищенко влітку 2016 року втік з України.
Проте 3 грудня стало відомо, що його 29 листопада затримали в Німеччині за запитом українських правоохоронців.
Зараз Онищенко перебуває у німецькій в’язниці.
Раніше директор НАБУ Артем Ситник заявляв, що Онищенка вже у грудні мають примусово повернути в Україну. За його словами, в Іспанії ексдепутат програв суди і в частині екстрадиції, і в частині визнання його політичним біженцем.