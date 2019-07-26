У Борисполі затримали фігурантку "газової справи Онищенка"

Правоохоронці затримали фігурантку корупційної схеми з розкрадання газу, в організації якої підозрюють народного депутата України VII-VIII скликання Олександра Онищенка.

Відповідна інформація оприлюднена на сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

"25 липня 2019 року в аеропорту "Бориспіль" затримано ймовірну учасницю злочинної організації з розкрадання природного газу, видобутого в рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ "Укргазвидобування", яка переховувалася від слідства та була оголошена у розшук з серпня 2016 року", - йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, затриманою є Інесса Кадирова - матір Олександра Онищенка, якого правоохоронці підозрюють в організації злочинної схеми.

Наразі детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП подали клопотання до суду про застосування відносно підозрюваної запобіжного заходу.

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Так звана "газова справа" - умовна назва кримінального провадження за фактом розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з публічним акціонерним товариством "Укргазвидобування" (далі — ПАТ "УГВ"). Організатором цієї корупційної схеми, за даними слідства, є народний депутат України VII-VIII скликання Олександр Онищенко.

У НАБУ вважають, що внаслідок цієї корупційної схеми державі було завдано збитків у розмірі близько 3 млрд грн.