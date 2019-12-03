Нафта дорожчає на тлі зниження видобутку в країнах ОПЕК

Нафтові ціни зростають у вівторок на даних про зниження видобутку в країнах ОПЕК напередодні засідання нафтодобувних країн, що має відбутися цього тижня.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту марки Brent на Лондонській біржі ICE Futures становила $61,06 за барель, що на $0,14 (0,23%) вище за ціну закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у понеділок ціна цих контрактів зросла на $0,43 (0,71%) - до $60,92 за барель.

Ф'ючерс на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчав на $0,21 (0,38%) - до $56,17 за барель. За підсумками попередньої сесії контракт збільшився в ціні на $0,79 (1,43%), до $55,96 за барель.

Видобуток нафти в країнах ОПЕК знизився на 110 тис. барелів на добу в листопаді, згідно з даними Bloomberg.

Позитивом для інвесторів також стали новини про те, що країни ОПЕК+ можуть домовитися про додаткове скорочення видобутку за підсумками засідання на цьому тижні. Про це в неділю повідомив Ірак, хоча раніше представники країн, які беруть участь в угоді, сигналізували про небажання йти на такий крок.

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Проте аналітики очікують, що статистика щодо запасів нафти в США за минулий тиждень покаже їх скорочення вперше з середини жовтня. Згідно з підрахунками опитаних Bloomberg експертів, запаси в країні знизилися на 1,5 млн барелів. Офіційні дані будуть опубліковані в середу.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 61,12 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася за 60,95 долара за барель, що на 3 центи вище рівня закриття торгів ($60,92).