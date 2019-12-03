Нафта дорожчає на тлі зниження видобутку в країнах ОПЕК
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту марки Brent на Лондонській біржі ICE Futures становила $61,06 за барель, що на $0,14 (0,23%) вище за ціну закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у понеділок ціна цих контрактів зросла на $0,43 (0,71%) - до $60,92 за барель.
Ф'ючерс на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчав на $0,21 (0,38%) - до $56,17 за барель. За підсумками попередньої сесії контракт збільшився в ціні на $0,79 (1,43%), до $55,96 за барель.
Видобуток нафти в країнах ОПЕК знизився на 110 тис. барелів на добу в листопаді, згідно з даними Bloomberg.
Позитивом для інвесторів також стали новини про те, що країни ОПЕК+ можуть домовитися про додаткове скорочення видобутку за підсумками засідання на цьому тижні. Про це в неділю повідомив Ірак, хоча раніше представники країн, які беруть участь в угоді, сигналізували про небажання йти на такий крок.
Проте аналітики очікують, що статистика щодо запасів нафти в США за минулий тиждень покаже їх скорочення вперше з середини жовтня. Згідно з підрахунками опитаних Bloomberg експертів, запаси в країні знизилися на 1,5 млн барелів. Офіційні дані будуть опубліковані в середу.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 61,12 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася за 60,95 долара за барель, що на 3 центи вище рівня закриття торгів ($60,92).