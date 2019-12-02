Милованов спростував інформацію про зміну керівництва Нафтогазу

Ніякого процесу щодо зміни керівництва НАК "Нафтогаз України" не відбувається, наголосив Тимофій Милованов.

Про це міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив у програмі "Свобода слова" на ICTV, передає кореспондент Укрінформу.

"Конкретно щодо Нафтогазу немає жодних змін. І не буде. Це або неправильно зрозуміли, або було перекручено. Стосовно Нафтогазу ніякого процесу немає - ні щодо наглядових рад, ні щодо керівництва", - підкреслив Милованов.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні на пресконференції міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що ухвалено політичне рішення змінити керівництво і наглядові ради всіх стратегічних енергетичних компаній, зокрема НАК "Нафтогаз України" та ДП "НЕК "Укрнерго".