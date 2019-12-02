Мінекоенерго не вирішує, хто керуватиме Нафтогазом та Укренерго — Оржель

Міністерство енергетики та захисту довкілля не є тим органом, який ухвалюватиме рішення щодо зміни керівництва НАК "Нафтогаз Україна" та НЕК "Укренерго".

Про це повідомили у пресслужбі міністерства.

"НАК “Нафтогаз України» та НЕК «Укренерго» не належать до сфери управління Міністерства енергетики та захисту довкілля України, тому приймати чи коментувати рішення щодо зміни керівництва вищезгаданих компаній не входить до компетенції міністерства", - зазначили у пресслужбі.

Відомство відзначає, що потенційне оновлення керівників та наглядових рад державних компаній є політичним рішенням. Проте будь-які зміни прийматимуться за результатами оцінки діяльності та показників ефективності роботи компаній у відповідності до процедури.

Читайте також: Оржель анонсує звільнення керівників всіх стратегічних енергокомпаній

Нових керівників у разі потреби, за словами міністра Олексія Оржеля, призначатимуть на конкурсній основі, щоб залучити до управління стратегічними підприємствами фахівців високого рівня.

"Наголошуємо, що потенційні рішення про зміну керівників будуть прийматися за результатами оцінки діяльності кожної з компаній", - вказує відомство.

Як сьогодні заявив на пресконференції міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, ухвалено політичне рішення змінити керівництво і наглядові ради всіх стратегічних енергетичних компаній, зокрема НАК "Нафтогаз України" та ДП "НЕК "Укрнерго" .