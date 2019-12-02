Оржель анонсує звільнення керівників всіх стратегічних енергокомпаній

Ухвалено рішення змінити керівництво і наглядові ради всіх стратегічних енергетичних компаній, зокрема НАК "Нафтогаз України" та ДП "НЕК "Укрнерго" .

Про це на пресконференції повідомив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, повідомляє Укрінформ.

"Прийнято політичне рішення про зміну керівництва і початок конкурсів на всіх стратегічних компаніях. Це не є питання однієї компанії чи взаємовідносин з міністром. Рішення про перезавантаження наглядових рад та керівників стратегічних підприємств ухвалене політично. У нас по кожному з таких підприємств є певні позиції", - сказав Оржель.

Він зазначив, що керівники, чиї повноваження були припинені, можуть взяти участь у конкурсі повторно.

"Виходячи з того, які є пропозиції щодо заміни, запевняю, що атомна галузь буде стабільною. В.о. керівника та учасниками подальших конкурсів будуть люди, які є фахівцями, які користуються максимальним авторитетом. Жодних людей, які прийшли зі сторони, не планується", - відзначив Оржель.

На питання, чи планується також заміна керівників ДП "НЕК "Укренерго" та НАК "Нафтогаз України", Оржель відповів - "абсолютно".

Як повідомляв Укрінформ, 27 листопада за ініціативою міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля уряд схвалив рішення про звільнення Недашковського.