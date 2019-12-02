Бюджет у листопаді недоотримав 19,4% доходів — Держказначейство

Доходи Державного бюджету України за листопад 2019 року становили 78,322 млрд грн, що на 19,4% або на 18,846 млрд грн менше від планового показника.

Про це свідчать дані Державної казначейської служби України.

Доходи держбюджету (сальдо) в листопаді 2019 року становили 78,322 млрд грн при запланованих 97,168 млрд грн. Доходи загального фонду становили 70,931 млрд грн при запланованих 86,297 млрд грн, доходи спецфонду — 7,391 млрд грн при запланованих 10,871 млрд грн.

У січні-листопаді 2019 року держбюджет за доходами виконано на 93%, доходи становили 889,237 млрд грн проти запланованих 955,716 млрд грн. За одинадцять місяців минулого року до держбюджету надійшло 826,99 млрд грн доходів.

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Як повідомляв Укрінформ, доходи Державного бюджету України за жовтень 2019 року становили 70,99 млрд грн, що на 9,9% або на 7,84 млрд грн менше від планового показника.