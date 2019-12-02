Бюджет у листопаді недоотримав 19,4% доходів — Держказначейство
Укрінформ
Доходи Державного бюджету України за листопад 2019 року становили 78,322 млрд грн, що на 19,4% або на 18,846 млрд грн менше від планового показника.
Про це свідчать дані Державної казначейської служби України.
Доходи держбюджету (сальдо) в листопаді 2019 року становили 78,322 млрд грн при запланованих 97,168 млрд грн. Доходи загального фонду становили 70,931 млрд грн при запланованих 86,297 млрд грн, доходи спецфонду — 7,391 млрд грн при запланованих 10,871 млрд грн.
У січні-листопаді 2019 року держбюджет за доходами виконано на 93%, доходи становили 889,237 млрд грн проти запланованих 955,716 млрд грн. За одинадцять місяців минулого року до держбюджету надійшло 826,99 млрд грн доходів.
Як повідомляв Укрінформ, доходи Державного бюджету України за жовтень 2019 року становили 70,99 млрд грн, що на 9,9% або на 7,84 млрд грн менше від планового показника.