Закон про незаконне збагачення набув чинності

В Україні сьогодні набув чинності президентський Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за придбання таких активів".

Цей документ доповнює Кримінальний кодекс України статтею 368-5 "Незаконне збагачення", згідно з якою набуття такими особами активів, вартість яких більш ніж на 6,5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує їхні законні доходи, карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Під активами розуміються грошові кошти (зокрема готівкові кошти, кошти, що перебувають на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах), інше майно, майнові права, нематеріальні активи, зокрема криптовалюти, обсяг зменшення фінансових зобов’язань, а також роботи чи послуги, надані особі, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Внесено також зміни до Цивільного процесуального кодексу України, згідно з якими справи про визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави розглядає Вищий антикорупційний суд.

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Стаття 290 Цивільного процесуального кодексу України передбачає, що позов про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави пред'являється щодо активів, набутих після дня набрання чинності цим законом, якщо різниця між їхньою вартістю та законними доходами особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у 500 і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а також щодо доходів від цих активів.

Як повідомлялося, у серпні Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів", визначивши його як невідкладний.

Парламент ухвалив його 31 жовтня.

25 листопада закон підписав Президент, а 27 листопада документ був опублікований у парламентському виданні "Голос України". Згідно з законом, він набуває чинності наступного дня після опублікування.

26 лютого Конституційний Суд визнав неконституційною ст. 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачала притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення. В результаті було закрито 65 кримінальних проваджень щодо народних депутатів, міністрів, керівників держустанов, військових прокурорів, заступників голови СБУ та інших топчиновників, які підозрювалися в корупційних діях та незаконному збагаченні.