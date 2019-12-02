Відсьогодні Польща оформлюватиме дозволи українським вантажним автоперевізникам

Відсьогодні Польща оформлюватиме дозволи українським вантажним автоперевізникам

Укрінформ
Польща почне оформлювати дозволи українським вантажним автомобільним перевізникам з понеділка, 2 грудня.

Про це повідомляє Мінінфраструктури.

«Із 11.00 год. 02.12.2019 розпочнеться оформлення та видача 10 000 дозволів Республіки Польща з попереднього обміну дозволами 2020 року, які дійсні для оформлення з грудня 2019 року», - йдеться у повідомленні.

У Мінінфраструктури додали, що видачу таких дозволів буде організовано на 7 пунктах видачі дозволів: ПВД «Бориспіль» (щоденно: 08:00 – 20:00, без вихідних); «Вінниця» (понеділок-п’ятниця: 09:00 – 18:00, вихідні дні — субота-неділя); «Голоби» (понеділок-п’ятниця: 09:00 – 18:00, вихідні дні — субота-неділя); «Ковель» (щоденно: цілодобово, без вихідних); «Коростень» (вівторок-субота: 09:00 – 18:00, вихідні дні — неділя-понеділок); «Львів» (щоденно: цілодобово, без вихідних); «Хмельницький» (понеділок-п’ятниця: 09:00 – 18:00, вихідні дні — субота-неділя).

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Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році Польща знизила до 160 тис. кількість дозволів для перевезень українських вантажів до Польщі або транзитом через Польщу. У 2018 році Польща видала Україні 260 тис. таких дозволів.

У вересні 2019 року Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що українські автоперевізники вантажів уже майже вичерпали квоту дозволів на в'їзд у Польщу. Тоді він наголошував, що тих дозволів, які залишились, вистачить на декілька тижнів.

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1 листопада Мінінфраструктури повідомило, що Республіка Польща надасть 5 тис. додаткових дозволів на 2019 рік та ще 10 тис. дозволів на 2020 рік, які можна буде використати ще цього року, на перевезення вантажів для українського автомобільного транспорту.

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