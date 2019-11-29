Оператори ГТС Польщі та України узгодили умови взаємодії наступного року
Про це повідомляє пресслужба Укртрансгазу.
"Оператори ГТС Польщі та України домовились про умови співпраці у точках з’єднання ГТС України та Польщі – Германовичі та Дроздовичі, що повністю базуються на європейських практиках роботи та законодавстві ЄС", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що GAZ-SYSTEM S.A., АТ «Укртрансгаз» та ТОВ «Оператор ГТС України» підписали додаток до Угоди про взаємодію щодо точок з’єднання між Польщею та Україною із змінами.
Так, у точці з’єднання Германовичі з 1 грудня 2019 року буде можливо здійснювати операції з віртуального реверсу, а алокація відбуватиметься відповідно до операційного балансуючого рахунку, що не обнуляється кожного місяця. Це повністю відповідає вимогам мережевих кодів ЄС, зауважили в Укртрансгазі.
У точці з’єднання Дроздовичі такі операції здійснюватимуться з 1 січня 2020 року, оскільки до кінця 2019 року ця точка заблокована через чинний контракт із Газпромом, пояснили в українській компанії.
Сторони також узгодили передачу угоди про взаємодію від АТ «Укртрансгаз» до ТОВ «Оператор ГТС України» після завершення процедури відокремлення, тобто з 1 січня 2020 року.
"Сьогодні триває перемовний процес щодо інших точок з’єднання на виході з української ГТС. З 1 січня 2020 року після завершення транзитного контракту між НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «Газпром» взаємодія між оператором ГТС України та суміжними операторами буде можлива виключно відповідно до європейських бізнес-правил". - підсумували в Укртрансгазі.
Як повідомляв Укрінформ, ТОВ «Оператор ГТС України» розраховує отримати сертифікацію як оператор газотранспортної системи до кінця поточного року, адже з 1 січня Оператор ГТС буде відокремлений від групи Нафтогаз (анбандлінг) та переданий в управління ПАТ «Магістральні газопроводи України» (МГУ), підпорядкованого Міністерству фінансів України. МГУ буде володіти 100% акціями Оператора.
Такий план дій передбачений постановою Кабінету міністрів України №840 «Про відокремлення діяльності з транспортування природного газу та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи».
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 25 листопада схвалила попереднє рішення про сертифікацію ТОВ «Оператор ГТС України».