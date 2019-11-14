Рада ухвалила закон про передачу справ від Укртрансгазу новому оператору ГТС

Верховна Рада в цілому прийняла закон №2249 "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу".

Документ підтримали 266 депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Законопроєкт представляла заступниця голови комітету з питань економічного розвитку у Верховній Раді Роксолана Підласа, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Пропонуємо оператору ПАТ "Укртрансгаз" одноразово замінити сторону договору винятково на нового оператора ГТС. Мова йде про договори публічних закупівель, які необхідні для обслуговування ГТС. Чинний закон про публічні закупівлі не передбачає такої можливості. Але "Укртрансгаз" та МГУ це дві державні компанії, які володіють стратегічним державним активом. Ми повинні забезпечити безперервне обслуговування ГТС", - сказала заступниця голови комітету з питань економічного розвитку у Верховній Раді Роксолана Підласа, яка представляла законопроєкт.

Новому Оператору ГТС протягом трьох місяців дозволили закуповувати роботи, товари та послуги в АТ "Укртрансгаз" без проведення тендеру, якщо такі закупівлі необхідні для функціонування ГТС чи сховищ газу.

"Дія закону буде тимчасовою. Він втратить чинність через три місяці, але не пізніше, ніж набере чинності нова редакція закону "Про публічні закупівлі", - відзначила Підласа.

Як пояснив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, цей закон необхідний, щоб перенести договірні відносити АТ "Укртрансгаз" на нового незалежного сертифікованого оператора ГТС без додаткових процедур, на виконання яких уже не буде часу.

Крім того, депутати ухвалили за основу законопроєкт №2359-1 (альтернативний до №2359) про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо створення умов для забезпечення виконання зобов'язань України з відокремлення діяльності з транспортування природного газу.

Як випливає з пояснювальної записки, у іншому випадку "Укртрансгаз" мав би сплатити ПДВ у сумі 2,6 млрд грн, адже податкові зобов'язання компанії з'являться у податковий період протягом якого відбувається відвантаження майна.