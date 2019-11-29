Нафтогаз вимагає арешту активів Газпрому у Латвії

НАК "Нафтогаз України" подала клопотання до суду Латвії про приведення у виконання рішення Стокгольмського арбітражу у справі проти російського "Газпрому".

Про це йдеться у квартальному звіті російського монополіста.

"5 листопада 2019 року ПАТ "Газпром" стало відомо, що НАК "Нафтогаз України" подала клопотання до суду Відземського передмістя м. Рига (Латвія) про визнання і приведення у виконання на території Латвії рішення Стокгольмського арбітражу за транзитним спором від 28 лютого 2018 року, а також про вжиття забезпечувальних заходів", - йдеться у повідомленні.

За даними "Газпрому", засідання суду за цим клопотанням заплановано на кінець квітня 2020 року. "Газпром" вивчає можливості щодо захисту своїх інтересів

Як повідомляв Укрінформ, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж виніс рішення за позовом "Нафтогазу" проти "Газпрому", згідно з яким російський газовий монополіст має виплатити українській стороні 2,56 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу. Крім того, арбітраж відхилив претензії "Газпрому" до "Нафтогазу" за контрактом 2009 року в частині принципу "бери або плати".

На сьогодні сума боргу російського "Газпрому" перед НАК "Нафтогаз України" згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу зросла до 3 млрд доларів.