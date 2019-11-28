Зеленський підписав закон про передачу справ новому оператору ГТС

Зеленський підписав закон про передачу справ новому оператору ГТС

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу".

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Зазначається, що закон було підписано у четвер, 28 листопада.

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Як повідомлялося, Верховна Рада 14 листопада в цілому прийняла закон "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу" (№2249 ).

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