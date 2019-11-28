Зеленський підписав закон про передачу справ новому оператору ГТС

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу".

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Зазначається, що закон було підписано у четвер, 28 листопада.

Як повідомлялося, Верховна Рада 14 листопада в цілому прийняла закон "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу" (№2249 ).