Криклій анонсував приєднання України до меморандуму щодо співпраці в морському секторі

Україна має намір приєднатися до Меморандуму про взаєморозуміння між Міжнародною морською організацією (International Maritime Organization,IMO) і Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) щодо співпраці у морському секторі.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляє пресслужба відомства.

“Україна зацікавлена взяти участь у Меморандумі про взаєморозуміння між Міжнародною морською організацією та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо співпраці у морському секторі. Участь України у реалізації цього Меморандуму підтримується ІМО. Ми звертаємось до ЄБРР з пропозицією включити Україну до списку цільових країн”, - зазначив Криклій.

Він додав, що також Мінінфраструктури зацікавлене у залученні коштів ЄБРР для підтримки розвитку внутрішніх водних шляхів.