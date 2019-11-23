"Зради немає": Маркарова підтвердила прогрес у переговорах з МВФ

Міністерство фінансів України підтверджує прогрес і узгодження багатьох параметрів майбутньої програми з Міжнародним валютним фондом.

Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова у Facebook.

"Колеги з МВФ завершили роботу в Києві і опублікували заяву по завершенню місії. Мінфін підтверджує досягнутий значний прогрес і узгодження дуже багатьох параметрів майбутньої програми", - зазначила вона.

Водночас, вона звернула увагу, що в заяві місії МВФ не йдеться про "зраду".

"Хто регулярно читає заяви, помітили, що в ній немає фрази після "але". Зради немає. Активно просуваємося до узгодження програми", - наголосила Маркарова.

Як повідомляв Укрінформ, в представництві МВФ в Україні поінформували, що дискусії щодо нової програми Міжнародного валютного фонду, місія якого відвідала Україну в період 14-22 листопада, триватимуть наступними тижнями.

МВФ готує для України програму у форматі розширеного фінансування (EFF), розраховану на три роки.

У Нацбанку вважають, що Україні слід укласти нову довгострокову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом на загальну суму 5-10 млрд дол. Перший транш нової програми МВФ, за прогнозами НБУ, може надійти до кінця 2019 року. Національний банк очікує, що він становитиме близько 2 млрд дол.

Попередня програма кредитування Міжнародного валютного фонду для України stand-by була затверджена наприкінці 2018 року і розрахована на 14 місяців. Вона передбачала виділення трьох траншів. Перший і єдиний транш від МВФ за цією програмою Україна отримала 21 грудня 2018 року.