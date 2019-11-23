Коломойський стверджує, що ПриватБанк повернуть найближчим часом - ЗМІ

Ігор Коломойський розраховує, що ПриватБанк йому повернуть уже невдовзі, та запевняє, ніби МВФ про це знає.

Про це Ігор Коломойський сказав у коментарі KyivPost.

"Міжнародний валютний фонд знає, що ПриватБанк буде повернуто (мені) в найближчому майбутньому", - цитує олігарха видання.

Як повідомлялося, 22 листопада Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук наголосив, що українська влада не допустить повернення націоналізованого ПриватБанку колишнім власникам.

"У нас є дуже чітке розуміння - у мене, у Президента, в уряду, - що справа ПриватБанку є показовою про Україну для усього світу. Тому, звичайно, ми стоїмо на тому, що ні цей банк, ні кошти з нього не повинні бути повернені попереднім акціонерам", - сказав Гончарук, виступаючи у лондонському Королівському інституті з міжнародних справ Chatham House.

За його словами, стосовно ПриватБанку, і зокрема у відповідь на можливі судові рішення у низці позовів у справі, в уряду "є стратегії, і ми готові до будь-якого розвитку подій".