Нафта дешевшає через невизначеність на торгових переговорах

Ціни на нафту знижуються в ході торгів у п'ятницю після значного зростання днем ​​раніше, інвестори стежать за ситуацією навколо торгових переговорів США і Китаю, яка чинить тиск на попит.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $ 63,64 за барель, що на $ 0,33 (0,52%) нижче за рівень закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у четвер ціна цих контрактів підвищилася на $ 1,57 (2,52%), до $ 63,97 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали на $ 0,38 (0,65%) - до $ 58,20 за барель. За підсумками попередньої сесії контракт виріс в ціні на $ 1,57 (2,75%), до $ 58,58 за барель.

Китай запросив провідних торгових посередників США на новий раунд переговорів в Пекіні на тлі спроб, що тривають, укласти хоча б обмежену угоду, повідомляє Wall Street Journal з посиланням на невідомі джерела.

Напередодні ціни на нафту досягли свого найвищого рівня з кінця вересня після того, як агентство Reuters повідомило, що Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і Росія, ймовірно, пролонгують пакт про скорочення нафтовидобутку ще на три місяці до середини 2020 р.

Нафта також була підтримана коментарями міністерства торгівлі Китаю в четвер про те, що воно прагне досягти початкової угоди зі Сполученими Штатами про припинення тривалої торгової війни. Однак підписання першої фази угоди може бути перенесено на наступний рік.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 63,64 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 63,67 долара за барель, що на 30 центів нижче за рівень закриття торгів ($ 63,97)