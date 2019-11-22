Нафта дешевшає через невизначеність на торгових переговорах

Нафта дешевшає через невизначеність на торгових переговорах

Укрінформ
Ціни на нафту знижуються в ході торгів у п'ятницю після значного зростання днем ​​раніше, інвестори стежать за ситуацією навколо торгових переговорів США і Китаю, яка чинить тиск на попит.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $ 63,64 за барель, що на $ 0,33 (0,52%) нижче за рівень закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у четвер ціна цих контрактів підвищилася на $ 1,57 (2,52%), до $ 63,97 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали на $ 0,38 (0,65%) - до $ 58,20 за барель. За підсумками попередньої сесії контракт виріс в ціні на $ 1,57 (2,75%), до $ 58,58 за барель.

Китай запросив провідних торгових посередників США на новий раунд переговорів в Пекіні на тлі спроб, що тривають, укласти хоча б обмежену угоду, повідомляє Wall Street Journal з посиланням на невідомі джерела.

Напередодні ціни на нафту досягли свого найвищого рівня з кінця вересня після того, як агентство Reuters повідомило, що Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і Росія, ймовірно, пролонгують пакт про скорочення нафтовидобутку ще на три місяці до середини 2020 р.

Нафта також була підтримана коментарями міністерства торгівлі Китаю в четвер про те, що воно прагне досягти початкової угоди зі Сполученими Штатами про припинення тривалої торгової війни. Однак підписання першої фази угоди може бути перенесено на наступний рік.

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Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 63,64 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 63,67 долара за барель, що на 30 центів нижче за рівень закриття торгів ($ 63,97)

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