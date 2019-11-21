Нафта дешевшає після зростання більш ніж на 2% напередодні

Ціни на нафту знизилися в четвер після зростання більш ніж на 2% на попередній сесії за рахунок даних про запаси в США.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $ 62,19 за барель, що на $ 0,21 (0,34%) нижче за рівень закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у середу ціна цих контрактів підвищилася на $ 1,49 (2,45%), до $ 62,40 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали на $ 0,17 (0,3%) - до $ 56,84 за барель. За підсумками попередньої сесії контракт виріс в ціні на $ 1,66 (3%), до $ 57,01 за барель, що стало максимальним зростанням з 1 листопада.

Міненерго США повідомило в середу, що запаси нафти в країні за тиждень, що завершився 15 листопада, зросли на 1,38 млн барелів. Американський інститут нафти (API) напередодні повідомив про значно більше збільшення запасів - на 5,95 млн барелів. Експерти, опитані S&P Global Platts, в середньому очікували підвищення запасів нафти в США на 1,6 млн барелів.

Резерви на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, яка торгується на NYMEX, минулого тижня впали на 2,3 млн барелів.

Видобуток нафти в Штатах не змінився в порівнянні з попереднім тижнем, залишившись на рекордному рівні 12,8 млн барелів на добу.

Торгові експерти попереджають, що підписання першої фази торгової угоди між Вашингтоном і Пекіном може бути перенесено на наступний рік. При цьому ринки сумніваються в тому, що ці переговори взагалі будуть успішними, оскільки Палата представників США ухвалила два законопроекти на підтримку протестуючих в Гонконзі, що викликало несхвалення Китаю.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 62,32 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 62,17 долара за барель, що на 23 цента нижче за рівень закриття торгів ($ 62,40).