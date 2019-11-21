Нафта дешевшає після зростання більш ніж на 2% напередодні
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $ 62,19 за барель, що на $ 0,21 (0,34%) нижче за рівень закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у середу ціна цих контрактів підвищилася на $ 1,49 (2,45%), до $ 62,40 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали на $ 0,17 (0,3%) - до $ 56,84 за барель. За підсумками попередньої сесії контракт виріс в ціні на $ 1,66 (3%), до $ 57,01 за барель, що стало максимальним зростанням з 1 листопада.
Міненерго США повідомило в середу, що запаси нафти в країні за тиждень, що завершився 15 листопада, зросли на 1,38 млн барелів. Американський інститут нафти (API) напередодні повідомив про значно більше збільшення запасів - на 5,95 млн барелів. Експерти, опитані S&P Global Platts, в середньому очікували підвищення запасів нафти в США на 1,6 млн барелів.
Резерви на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, яка торгується на NYMEX, минулого тижня впали на 2,3 млн барелів.
Видобуток нафти в Штатах не змінився в порівнянні з попереднім тижнем, залишившись на рекордному рівні 12,8 млн барелів на добу.
Торгові експерти попереджають, що підписання першої фази торгової угоди між Вашингтоном і Пекіном може бути перенесено на наступний рік. При цьому ринки сумніваються в тому, що ці переговори взагалі будуть успішними, оскільки Палата представників США ухвалила два законопроекти на підтримку протестуючих в Гонконзі, що викликало несхвалення Китаю.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 62,32 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 62,17 долара за барель, що на 23 цента нижче за рівень закриття торгів ($ 62,40).