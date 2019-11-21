Уряд визначився, хто керуватиме Держекоінспекцією

Уряд визначився, хто керуватиме Держекоінспекцією

Укрінформ
Кабінет міністрів призначив колишнього народного депутата Єгора Фірсова виконувачем обов'язків глави державної екологічної інспекції.

Про це сам Фірсов повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Від сьогодні (21 листопада, - ред.) я офіційно є виконувачем обов'язків глави державної екологічної інспекції України. Таке рішення прийняв Кабінет міністрів, і я вдячний за надану довіру», - зазначив Фірсов.

При цьому він підкреслив, що конкурс на посаду керівника відбудеться найближчим часом.

«Я братиму участь у ньому. Ніякої проблеми для мене в цьому немає. Програма реформ екоінспекції вже готова, і я готовий представить її на суд конкурсної комісії», - додав Фірсов.

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Єгор Фірсов 2014 року був обраний до Верховної Ради від партії "Блок Петра Порошенка" 54 номером у списку як позапартійний. Був членом парламентського Комітету з питань євроінтеграції. 2016 року Фірсова позбавили депутатських повноважень у зв'язку з його виходом зі складу фракції "Блоку Петра Порошенка».

На позачергових парламентських виборах 21 квітня 2019 року балотувався від партії "Громадянська позиція".

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