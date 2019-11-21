Уряд визначився, хто керуватиме Держекоінспекцією

Кабінет міністрів призначив колишнього народного депутата Єгора Фірсова виконувачем обов'язків глави державної екологічної інспекції.

Про це сам Фірсов повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Від сьогодні (21 листопада, - ред.) я офіційно є виконувачем обов'язків глави державної екологічної інспекції України. Таке рішення прийняв Кабінет міністрів, і я вдячний за надану довіру», - зазначив Фірсов.

При цьому він підкреслив, що конкурс на посаду керівника відбудеться найближчим часом.

«Я братиму участь у ньому. Ніякої проблеми для мене в цьому немає. Програма реформ екоінспекції вже готова, і я готовий представить її на суд конкурсної комісії», - додав Фірсов.

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Єгор Фірсов 2014 року був обраний до Верховної Ради від партії "Блок Петра Порошенка" 54 номером у списку як позапартійний. Був членом парламентського Комітету з питань євроінтеграції. 2016 року Фірсова позбавили депутатських повноважень у зв'язку з його виходом зі складу фракції "Блоку Петра Порошенка».

На позачергових парламентських виборах 21 квітня 2019 року балотувався від партії "Громадянська позиція".