ВРП внесе Зеленському подання про призначення 40 суддів

Вища рада правосуддя внесе Президенту України Володимиру Зеленському подання про призначення на посади 40 суддів.

Про це інформують у ВРП.

"ВРП внесе Президентові України подання про призначення 40 суддів", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, повноваження суддів припинилися у зв’язку із закінченням строку, на який їх було призначено, однак вони обіймають посади у відповідних судах, а отже, ці посади не є вакантними.

Судді пройшли кваліфікаційне оцінювання на відповідність займаній посаді та рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України їх визнано такими, що відповідають займаній посаді, і рекомендовано для призначення.

Повний перелік за посиланням.

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Водночас повідомляється, що ВРП відклала розгляд матеріалів щодо внесення подання Президентові України про призначення Ольги Уманської на посаду судді Новобузького районного суду Миколаївської області, Алли Гайдук на посаду судді Любомльського районного суду Волинської області, Інни Єригіної на посаду судді Богунського районного суду міста Житомира, Галини Панченко на посаду судді Богунського районного суду міста Житомира та Наталії Чебан на посаду судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області.

Фото: Офіс Президента