Тристоронні газові консультації відбудуться у середу в режимі відеоконференції — джерело

Тристоронні консультації експертного рівня між Єврокомісією, Україною і Росією щодо транзиту газу мають відбутися у середу, 20 листопада, в Брюсселі в режимі відеоконференції.

Про це кореспонденту Укрінформу стало відомо з дипломатичних джерел.

"Переговори відбудуться, декілька годин тому російська сторона підтвердила свою участь. Важливо розуміти, що консультації відбудуться в режимі відеоконференції, тому важко поки прогнозувати, якого рівня експертів російська сторона може поставити напроти монітору", - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв Укрінформ, за підсумками тристоронніх політичних консультацій щодо транзиту російського газу через Україну на європейський ринок, що відбулися в Брюсселі 28 жовтня, міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель наголосив, що українська сторона виступає за інтенсифікацію переговорів, і готова займатися конкретними технічними та політичними питаннями щонайшвидше як на експертному, так і на політичному рівні вже у другій половині листопада.

В свою чергу, російська сторона умовною для укладення нового контракту висуває відмову України від рішень Стокгольмського арбітражу, за якими Газпром повинен виплатити Нафтогазу 2,6 млрд доларів США, а також поновлення закупівлі Україною газу для внутрішніх потреб безпосередньо у російського Газпрому.

Контракт на транзит російського газу через ГТС України, підписаний 10 років тому, завершується в кінці 2019 року. Українська сторона за підтримки Єврокомісії пропонує укласти новий довгостроковий контракт на транзит газу за європейськими правилами терміном на 10 років та з визначенням обсягів газу, достатніх для ефективної роботи ГТС.