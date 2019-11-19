Транзитний контракт: Нафтогаз назвав чотири рекомендації Єврокомісії для Газпрому

Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ "Газпром" укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

Про це повідомляє пресслужба НАК " Нафтогаз України" у Facebook.

"Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда", - написали у Нафтогазі.

НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

"Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску - неправда... Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато", - зазначили у Нафтогазі.

Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

Як повідомляв Укрінформ, російський монополіст Газпром направив на адресу НАК "Нафтогаз України"пропозицію про продовження чинного контракту або укладення нового договору про транзит газу через територію України строком на 1 рік з урахуванням прогнозного попиту європейських покупців на газ на 2020 рік.

НАК "Нафтогаз України" отримав від російського ПАТ "Газпром" офіційну пропозицію щодо транзиту газу територією України у 2020 році і обіцяє надати конструктивну відповідь.

Нафтогаз України 2 листопада 2019 року подав до Стокгольмського арбітражу новий позов до ПАТ "Газпром" на суму близько 12 млрд доларів (2 млрд грн за недоотриману плату за транзит та 10 млрд доларів компенсації на випадок відмови від використання української ГТС).