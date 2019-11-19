Укрнафта цьогоріч сплатила 5,9 мільярда рентних платежів

За січень-жовтень 2019 року ПАТ «Укрнафта» сплатило 5,91 млрд грн рентної плати за користування надрами до державного та місцевих бюджетів різних рівнів.

Про це повідомляє пресслужба Укрнафти.

"За 10 місяців 2019 року Укрнафта сплатила 5,91 млрд грн рентної плати до державного та місцевих бюджетів різних рівнів за користування надрами. З них 295,7 млн грн надійшло до місцевих бюджетів відповідно до закріпленого в законодавстві механізму розподілу рентної плати за видобуток нафти і газу", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за жовтень до бюджетів усіх рівнів Укрнафта сплатила 524,4 млн грн рентної плати, в тому числі 26,2 млн грн - до місцевих бюджетів.

У компанії зазначили, що у 2019 році найбільші надходження з рентної плати отримали бюджети Сумської (126,2 млн грн), Івано-Франківської (65,1 млн грн) і Полтавської (46,4 млн грн) областей.

Надходження від рентної плати залежать від обсягу видобутку вуглеводнів у тому чи іншому регіоні та використовуються громадами переважно для реалізації локальних інфраструктурних та соціальних проєктів, нагадали в Укрнафті.

Як повідомлялося, до бюджетів областей, районів та місцевих громад надходить 5% рентних платежів ПАТ "Укрнафта".