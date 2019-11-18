Чесний ФОП від нових законів тільки виграє - Маркарова

Нові норми законодства щодо фізичних осіб - підприємців ухвалені не для наповнення доходної частини бюджету. Від введення їх у дію виграє чесний малий бізнес.

Таку думку в інтерв'ю НВ Бізнес висловила міністр фінансів України Оксана Маркарова.

"Чесний ФОП від цього тільки виграє. Програють ті, у кого прибуток більший, ніж ліміти в його групі, а також ті підприємці, які насправді водії, офіціанти, касири на підприємстві, власник якого ухиляється від легального працевлаштування співробітників", - сказала міністр.

На запитання, скільки додаткових податків планується отримати, розкривши такі схеми, Маркарова сказала: "Ніскільки".

"Верховна Рада ухвалювала ці закони не для отримання додаткових податків. Ми віримо, що люди нам не брешуть. Ми даємо їм можливість дешево, просто і безкоштовно зробити звітність, яка захищає їхні ж права споживача. Ми розуміємо, що до повноцінного введення нова податкова повинна довести малому бізнесу, що їх права не будуть порушуватися і що їх не будуть тиранити. Також не забуваймо, що продаж з чеками — це передусім захист прав споживача", - наголосила міністр.

Вона нагадала, що для фізосіб-підприємців ставки єдиного податку залишилися незмінними, ліміти доходів не зменшилися, а навпаки, у другій групі ФОП навіть зросли до 2,5 млн грн. Єдина новація - через рік для готівкових розрахунків підприємцям потрібно буде використовувати реєстратори розрахункових операцій, і то будуть не касові апарати, а інноваційні програми в смартфоні. Підприємцю залишиться тільки завантажити безкоштовний застосунок для взаємодії з податковою службою на свій телефон.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 20 вересня ухвалила закон про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг і про реєстратори розрахункових операцій у смартфоні, а також схвалила відповідні зміни до Податкового кодексу України.

30 вересня у Києві, під Офісом Президента, зібрались понад 500 підприємців з усіх регіонів України з вимогою ветувати закони №1053-1 та №1073, які вони розцінюють як тиск на бізнес.

Президент Володимир Зеленський 17 жовтня підписав закони про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг і про внесення відповідних змін до Податкового кодексу.