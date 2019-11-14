Маркарова вважає проєкт бюджету-2020 реалістичним і збалансованим

Міністр фінансів Оксана Маркарова вважає проєкт державного бюджету на 2020 рік цілком реалістичним та збалансованим і закликала народних депутатів підтримати цей документ.

Про це вона сказала у Верховній Раді, презентуючи проєкт державного бюджету-2020, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це хороший, реалістичний бюджет, ухвалення якого сьогодні дасть нам можливість спокійно розпочати рік. Тому велике прохання - підтримати цей бюджет", - сказала Маркарова.

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Як відомо, у держбюджеті на 2020 рік передбачені доходи в сумі 1 093, 67 млрд грн, у тому числі доходи загального фонду – 974,7 млрд грн та доходи спеціального фонду – 119,0 млрд грн.

Видатки передбачені в сумі 1 180,1 млрд грн, у тому числі видатки загального фонду – 1 052, 2 млрд грн та видатки спеціального фонду – 127, 9 млрд грн.

Обсяг державного боргу в гривневому еквіваленті становитиме 2 045,1 млрд грн (45,3% прогнозного ВВП). Обсяг платежів із погашення державного боргу на 2020 рік прогнозується у сумі 282,1 млрд грн, в тому числі погашення державного зовнішнього боргу – 120,3 млрд грн, державного внутрішнього боргу – 161,9 млрд грн. На платежі з обслуговування державного боргу на 2020 рік передбачено 141,5 млрд грн.