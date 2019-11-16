Президент підписав закон про ратифікацію податкової угоди із Кіпром

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №0003 "Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Конвенції між урядами України та Кіпру про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи".

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Як зазначається, останній етап проходження документа — повернуто з підписом Президента. Законопроєкт 5 листопада підписав голова Верховної Ради Дмитро Разумков, того ж дня документ передали на підпис главі держави.

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“Проєкт Закону затверджує завершення внутрішніх державних процедур, необхідних для набрання чинності Протоколом про внесення змін до Конвенції між урядом України і урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи”, — йдеться у пояснювальній записці.