Виконувати обов'язки директора Укрпатенту буде Наталія Петрова

Наталію Петрову призначено в.о. директора Укрпатенту.

Про це написав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов у Facebook.

"Сьогодні Наталія Петрова призначена виконуючим обов'язки директора Укрпатенту", - написав Милованов.

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Як повідомляв Укрінформ, в органах регулювання інтелектуальною власністю відбулось перезавантаження керівництва, було звільнено керівника Укрпатенту, керівника департаменту інтелектуальної власності Мінекономіки, та керівника Національного офісу інтелектуальної власності.