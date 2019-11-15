Виконувати обов'язки директора Укрпатенту буде Наталія Петрова
Укрінформ
Наталію Петрову призначено в.о. директора Укрпатенту.
Про це написав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов у Facebook.
"Сьогодні Наталія Петрова призначена виконуючим обов'язки директора Укрпатенту", - написав Милованов.
Як повідомляв Укрінформ, в органах регулювання інтелектуальною власністю відбулось перезавантаження керівництва, було звільнено керівника Укрпатенту, керівника департаменту інтелектуальної власності Мінекономіки, та керівника Національного офісу інтелектуальної власності.