Виконувати обов'язки директора Укрпатенту буде Наталія Петрова

Виконувати обов'язки директора Укрпатенту буде Наталія Петрова

Укрінформ
Наталію Петрову призначено в.о. директора Укрпатенту.

Про це написав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов у Facebook.

"Сьогодні Наталія Петрова призначена виконуючим обов'язки директора Укрпатенту", - написав Милованов.

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Як повідомляв Укрінформ, в органах регулювання інтелектуальною власністю відбулось перезавантаження керівництва, було звільнено керівника Укрпатенту, керівника департаменту інтелектуальної власності Мінекономіки, та керівника Національного офісу інтелектуальної власності.

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