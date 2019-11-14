Зеленський підписав закон про е-систему у сфері будівництва

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

“Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва» № 199-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 17 жовтня 2019 року”, - ідеться в повідомленні.

Як зауважили в ОП, закон має на меті покращення якості надання адміністративних та інших послуг у сфері будівництва, зниження корупційних ризиків при їхньому наданні, забезпечення публічності надання таких послуг.

Зокрема, документ передбачає створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва у складі містобудівного кадастру, що об’єднає у спільному інформаційному ресурсі всі дані про ринок будівництва. Інформація, яка міститься в базі системи (крім персональних даних), буде доступною через портал електронної системи.

Закон також дозволяє подавати документи в електронній формі для отримання всіх адміністративних та інших передбачених законом послуг у сфері будівництва, а також одержувати такі послуги в електронній формі.

Оплату адміністративних послуг у галузі будівництва та штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності також можна буде здійснювати за допомогою електронної системи.

Крім того, законом передбачається скорочення переліку документів, що подаються для отримання адмінпослуг у сфері будівництва.

Також запроваджується ідентифікатор об’єкта будівництва та завершеного об’єкта, який буде незмінним протягом життєвого циклу об’єкта, і єдиний порядок присвоєння та зміни адрес об’єктів нерухомого майна.

Передбачається, що імплементація закону забезпечить скорочення строків надання адміністративних послуг у сфері будівництва; сприятиме підвищенню якості їх надання, зниженню корупційних ризиків при наданні таких послуг та забезпечить публічність у сфері будівництва. Також реалізація норм закону сприятиме підвищенню позиції України у рейтингу легкості ведення бізнесу Світового банку Doing Business за напрямом «Отримання дозволу на будівництво».