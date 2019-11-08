Гончарук назвав тривалі тендери на будівництво “саботажем”

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук наголосив, що завдання уряду — плюс 100 шкіл, 100 садочків та 100 стадіонів вже у наступному році.

Про це прем’єр заявив під час селекторної наради з головами обласних державних адміністрацій, повідомляє Урядовий портал.

“Пріоритет зараз - оперативно визначити пооб’єктний план, з якими конкретно школами та садочками ми будемо працювати. Плюс 100 шкіл, 100 садочків та 100 стадіонів вже в наступному році - це наша задача. До роботи приступаємо з нового року, а там, де технологічно потрібно дочекатися завершення зимового періоду - не пізніше 1 березня”, - сказав Гончарук.

Водночас він назвав «розкішшю» затверджувати пооб’єктні плани у червні-липні, потім проводити тривалі тендери і лише восени починати реальні будівельні роботи. За словами Гончарука, це “саботаж роботи, результат якого — безрезультатність”.

Гончарук також зауважив, що Президент в інтерв’ю анонсував, що наступного року в Україні почнуть будувати та ремонтувати сотні соціальних об’єктів по всій країні.

Як повідомляє Урядовий портал, голови облдержадміністрацій мають тиждень, щоб визначити список всіх шкіл, стадіонів та садочків, по якому не закінчена реконструкція, або будівництво та їх візуалізацію - не менше двох-трьох видів фасадів і внутрішніх приміщень.

Крім того, Прем’єр-міністр дав завдання до 10 грудня розробити перспективні плани формування ОТГ, щоб мати розуміння, в якій новій спроможній громаді будуть будуватися школи, садочки та соціальна інфраструктура.

“Абсолютно кожна громада має бути спроможною - у нас немає мети створювати ще купу неспроможних громад. Ми починаємо інфраструктурний бум”, - сказав Гончарук.

Зазначається, що голови ОДА або їх профільні заступники мають взяти цю програму під свій особистий контроль та раз на тиждень від моменту початку реалізації проєктів надавати уряду звіти про хід робіт з обов'язковою фотофіксацією.