Платники податків цьогоріч перерахували до місцевих бюджетів майже 217 мільярдів

За 10 місяців поточного року до місцевих бюджетів надійшло 216,7 млрд грн, що на 35,4 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.

“Порівняно з січнем-жовтнем 2018 року надходження до місцевих бюджетів за 10 місяців цього року зросли на 35,4 млрд грн, або на 19,6%. У 2018 році територіальні громади отримали 181,2 млрд гривень”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільшу частку доходів місцевих бюджетів становить податок на доходи фізичних осіб. За 10 місяців 2019 року його надійшло 133,4 млрд грн. Це перевищує минулорічний показник на 23,1 млрд грн, або на 20,9%.

Серед лідерів по сплаті також податок на майно. За вказаний період платники перерахували 32,4 млрд грн цього податку. Порівняно з 10 місяцями минулого року ця сума більше на 6 млрд, або на 22,8%.

“На 20,2%, або на 5 млрд грн зросли цього року і надходження єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва. У цьому році його сплачено 29,5 млрд грн порівняно з 24,6 млрд грн у 2018 році”, - інформують у ДПС.

Податку на прибуток підприємств надійшло 7,8 млрд грн, або на 7,6% та на 0,6 млрд грн більше, акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 5,2 млрд, що на 0,2 млрд грн, або на 4,8% більше січня-жовтня 2018 року.