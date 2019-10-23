У вересні нарахування ПДВ зросли на 20% - податкова

У вересні 2019 року нарахування податку на додану вартість (ПДВ) становило 20,95 млрд грн, що на 20,4% більше, ніж у вересні минулого року.

Про це повідомляє 23 жовтня пресслужба Державної податкової служби України.

"ДПС продовжує роботу із підвищення ефективності адміністрування податку на додану вартість. За попередніми даними, у вересні нарахування ПДВ загалом склало 20,95 млрд грн, що на 3,55 млрд грн, або на 20,4%, більше, ніж у вересні минулого року (17,4 млрд грн)", - йдеться у повідомленні.

При цьому обсяг постачання у минулому місяці порівняно з вереснем 2018 року зріс тільки на 3,5% (з 731,4 млрд грн до 757,1 млрд грн).

Як зазначається у повідомленні, пришвидшуються і темпи приросту нарахування ПДВ. Так, за результатами серпня нарахування ПДВ до серпня 2018 року зросло на 17,2%, а за результатами вересня – вже на 20,4%.

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Голова ДПС Сергій Верланов у зв'язку з цим зазначив: "Державна податкова служба посилює аналітичну роботу, підвищуючи цим ефективність адміністрування ПДВ. А результатом такої роботи є збільшення надходжень до бюджету".