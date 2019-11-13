Зеленський підписав закон про аудит безпеки доріг

Зеленський підписав закон про аудит безпеки доріг

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо управління безпекою автомобільних доріг».

Про це повідомили у пресслужбі глави держави.

“Документ розроблено з метою імплементації положень європейських директив щодо аудиту безпеки автомобільних доріг загального користування”... Автомобільні дороги України є одними з найбільш небезпечних для учасників руху, а ризик травмування або загибелі людей на українських дорогах у 5-6 разів вищий, ніж у розвинених європейських країнах”, - йдеться в повідомленні.

Так, закон вносить зміни до законів України «Про дорожній рух» та «Про автомобільні дороги», якими запроваджується поняття «економічні втрати у зв’язку із загибеллю або пораненням (травмуванням) людей внаслідок дорожньо-транспортних пригод».

Також документ запроваджує аудит безпеки автодоріг на стадії їхнього проєктування та після введення в експлуатацію і перевірку безпеки автодоріг під час експлуатації. Законом передбачена обов’язковість проведення аудиту на міжнародних і національних автомобільних дорогах.

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Зазначається, що впровадження норм закону дасть змогу підвищити безпеку на дорогах, знизити рівень аварійності та тяжкості наслідків ДТП, а також сприятиме інтеграції автомобільних доріг загального користування України до міжнародної дорожньої мережі з високим рівнем безпеки інфраструктури.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 17 жовтня ухвалила законопроєкт №1061, який запроваджує обов'язковий аудит безпеки автомобільних доріг загального користування.

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