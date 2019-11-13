Зеленський підписав закон щодо викривачів корупції

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції".

Про це повідомили у пресслужбі глави держави.

“Завданням документа є вдосконалення законодавства України у сфері захисту викривачів корупції з метою його узгодження з міжнародними стандартами та найкращими практиками. Цей закон визначає правовий статус викривачів – осіб, що повідомили про вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, а також встановлює права, гарантії та механізми захисту цих осіб та осіб, прирівняних до них”, - зазначається в повідомленні.

Також закон встановлює умови для розкриття інформації про корупцію, унормовує порядок розкриття інформації викривачем корупції, звільнення від юридичної відповідальності викривачів корупції за розкриття інформації про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення, а також забезпечення державного захисту викривачів корупції, зокрема захисту їхніх трудових прав.

Зазначається, що закон дасть змогу створити нову ефективну систему запобігання корупції на основі міжнародних стандартів, що сприятиме зниженню рівня корупції у державі, а відтак - розвитку економіки та зростанню добробуту громадян.

Як повідомлялося, Верховна Рада 17 жовтня ухвалила закон про викривачів корупції. Він, зокрема, передбачає, що право на винагороду має викривач, який повідомив про корупційний злочин, грошовий розмір предмета якого або завдані державі збитки від якого у п'ять тисяч і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на час вчинення злочину.

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При цьому НАБУ, НАЗК та інші спеціально уповноважені суб'єкти цій у сфері зобов'язані створити захищені анонімні канали зв'язку (канали онлайн-зв'язку, анонімні гарячі лінії, електронні поштові скриньки та інше), через які викривач може здійснити повідомлення, гарантовано зберігаючи свою анонімність.

Цей закон набуває чинності з 1 січня 2020 року.