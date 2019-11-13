Виробництво молока в Україні цьогоріч вперше опуститься нижче 10 мільйонів тонн

Виробництво молока в Україні у 2019 році вперше за роки незалежності опуститься нижче 10 млн тонн.

Про це повідомила пресслужба Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” (ІАЕ).

“У 2019 році виробництво молока в Україні вперше за роки незалежності опуститься нижче 10 млн тонн. Цього року обсяги виробництва молока можуть скоротитися порівняно з минулим роком на 3,5% – до 9,71 млн тонн”, - йдеться у повідомленні.

В ІАЕ прогнозують, що на сільгосппідприємствах виробництво молока у 2019 році зменшиться на 1,3% у порівнянні з минулим роком (до 2,72 млн тонн), у господарствах населення — на 4,4% (до 6,99 млн тонн).

Поголів’я корів на початок наступного року може зменшитися на 4,1% у порівнянні з початком 2019 року, до 1,84 млн голів: на підприємствах – до 440 тис. голів (на 5,9%), у господарствах населення – до 1,4 млн голів (на 3,6%).

Найбільш критичною є ситуація з поголів’ям корів у сільськогосподарських підприємствах. Адже у 2018 році вперше за часів незалежності України вони продемонстрували приріст на 1,2%, натомість у поточному – вирізали майже 30 тис. корів.

Реалізація молока переробним підприємствам, за прогнозами ІАЕ, у 2019 році зменшиться на 10% у порівнянні з минулим роком.