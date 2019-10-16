В Україні цьогоріч виробництво молока зменшилось на 3,5%

За три квартали 2019 року виробництво молока в Україні зменшилось на 3,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

За січень-вересень 2019 року в Україні було вироблено 7,6 млн тонн молока, що на 3,5% менше, ніж за три квартали минулого року. В тому числі сільськогосподарські підприємства виробили майже 2,1 млн тонн молока (на 1,2% менше, ніж за три квартали 2018 року), господарства населення — 5,5 млн тонн (на 4,4% менше).

Найбільше молока у січні-вересні 2019 року виробили у Вінницькій області — 594,1 тис. тонн (на 7,2% менше, ніж за аналогічний період 2018 року), на другому місці — Полтавська (582,2 тис. тонн; на 2% менше), на третьому — Хмельницька (504,4 тис. тонн; на 2,7% більше) область.

Найменші обсяги виробництва молока за 3 квартали 2019 року продемонстрували Луганська (100,6 тис. тонн; на 0,2% менше, ніж у січні-вересні 2018 року), Донецька (134,7 тис. тонн; на 5,9% менше) та Запорізька (174,6 тис. тонн; на 10,4% менше) областей.

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Як повідомлялось, за даними Держстату, у січні-вересні 2018 року в Україні було вироблено 7,9 млн тонн молока; на 2,0% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.

Всі дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.