Україна не сприймає "нульовий варіант" із Газпромом — Вітренко

Україна не сприймає варіант "обнулення" результатів Стокгольмського арбітражу, як це пропонує Росія.

Про виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив в інтерв’ю Укрінформу, коментуючи питання вимог Росії до укладення нового контракту на транзит газу територією України.

"Дата наступної зустрічі (газових перемовин у тристоронньому форматі — ред.) ще не визначена. Щодо умов Росії, вони вимагають цей "нульовий варіант", який є для нас неприйнятним. І по-друге, вони вимагають нового контракту на поставку газу. Причому, ми кажемо: так, робіть пропозицію, ми розглянемо. Вони ще таку пропозицію не робили", - заявив Вітренко.

Він підкреслив, що російську пропозицію "обнулити" рішення Стокгольмського арбітражу Україна категорично не сприймає. Можна розглянути варіанти виконання рішення арбітражу, але не можна від нього відмовитися.

"Ми не сприймаємо таку пропозицію взагалі. Ми кажемо, що ми конструктивно налаштовані, можемо розглянути різні варіанти того, як вони виконують рішення арбітражу. Але просто про нього забути – не можемо", - наголосив Вітренко.

Він також додав: "Те ж саме стосується, наприклад, нового арбітражу. Тобто ми вказуємо на порушення контракту з боку "Газпрому". Якщо вони нам конструктивно покажуть, як вони готові ці порушення ліквідувати, або якось компенсувати нам відповідні втрати від цих порушень, то ми готові це розглянути".

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Будь-які пакетні рішення "Нафтогаз" не відкидає як такі, але може на них погодитися лише за умови, що вони будуть вигідними для України і відповідатимуть всім європейським нормам.

Як повідомляв Укрінформ, голова правління Газпрому Олексій Міллер на зустрічі з уповноваженим уряду ФРН з транзиту газу через Україну Георгом Графом Вальдерзеє назвав умови для нового контракту щодо транзиту: відмова від судових позовів і відновлення закупівель російського газу.

У Газпромі також заявили, що в межах імплементації положень Третього енергетичного пакету ЄС в національне законодавство України необхідно, "зокрема, забезпечити реальну незалежність національного регулятора і створити сертифікованого незалежного газотранспортного оператора". Газпром називає термін до 1 січня 2020 року. Якщо ці положення не будуть імплементовані в національне законодавство, Газпром "готовий до продовження на перехідний період чинного транзитного контракту з урахуванням актуальних ринкових умов". Також серед вимог "Газпрому" - "забути" про виграні арбітражі і штраф, накладений Антимонопольним комітетом України.

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У "Нафтогазі" вважають, що "Газпром" використовує різні приводи, бо не готовий серйозно розмовляти про новий транзитний контракт. Розмір поступок, що їх вимагає російський газовий монополіст, у НАК оцінюють приблизно в 22 млрд дол.