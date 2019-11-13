Економіка України може “піти в мінус” у разі зупинки Росією транзиту — Вітренко

У разі припинення транзиту російського газу територією України, падіння української економіки за результатами 2020 року може становити до 0,7%.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Ми відчуємо їх вже із січня. Щомісяця ми отримували від транзиту 200-250 млн доларів, і ось у січні буде фактично остання проплата за грудень 2019-го, але вже в лютому це припиниться. І уряд відчує ефект негайно", - сказав Вітренко.

Також він додав, що відповідно до розрахунків НАК, у разі припинення транзиту, "падіння економіки (України — ред.) за найбільш песимістичним сценарієм може становити до 0,7 відсотка з урахуванням ефекту мультиплікатора" замість прогнозованого зростання на 3,3%.

Вітренко вважає, що такий сценарій є реалістичним, адже "це — рішення Путіна, і дуже складно передбачити, чи зможе він змінити це рішення під тиском міжнародної спільноти та економічних аргументів". А мета Путіна – саме не дати Україні досягти економічного успіху, підкреслив виконавчий директор "Нафтогазу".

Водночас Вітренко сподівається, що Україна до такого сценарію буде готова, оскільки НАК попереджав завчасно і уряд, і всіх, хто мав приготуватися, про імовірність такого сценарію, а також про можливі наслідки.

Як повідомляв Укрінформ, голова правління Газпрому Олексій Міллер на зустрічі з уповноваженим уряду ФРН з транзиту газу через Україну Георгом Графом Вальдерзеє назвав умови для нового контракту щодо транзиту: відмова від судових позовів і відновлення закупівель російського газу.

У Газпромі також заявили, що в межах імплементації положень Третього енергетичного пакету ЄС в національне законодавство України необхідно, "зокрема, забезпечити реальну незалежність національного регулятора і створити сертифікованого незалежного газотранспортного оператора". Газпром називає термін до 1 січня 2020 року. Якщо ці положення не будуть імплементовані в національне законодавство, Газпром "готовий до продовження на перехідний період чинного транзитного контракту з урахуванням актуальних ринкових умов". Також серед вимог "Газпрому" - "забути" про виграні арбітражі і штраф, накладений Антимонопольним комітетом України.

У "Нафтогазі" вважають, що "Газпром" використовує різні приводи, бо не готовий серйозно розмовляти про новий транзитний контракт. Розмір поступок, що їх вимагає російський газовий монополіст, у НАК оцінюють приблизно в 22 млрд дол.

Повну версію інтерв’ю читайте згодом на сайті Укрінформу.