Контрабанда України зростає на 10% швидше, ніж офіційний товарообіг — експерт

Темпи росту потенційної контрабанди між Україною та суміжними державами зростає на 10% швидше, ніж офіційний товарообіг.

Про це сказав експерт програми “Міжнародна і внутрішня політика” Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич під час пресконференції в Укрінформі, презентуючи доповідь "Контрабанда", видану в рамках проекту “Боротьба з контрабандою в Україні та прикордонних країнах шляхом моніторингу, досліджень, адвокації та зміни публічної політики” за підтримки Philip Morris International Impact.

“Я почав досліджувати приклади обсягів потенційної контрабанди з точки зору статистики суміжних держав ще три роки тому. Можу стверджувати, що потенційна контрабанда зростає темпами, які, принаймні на 10% є більш швидкими, ніж (зростають — ред.) офіційні обсяги товарообігу між державами”, - сказав Тишкевич.

За його словами, порівняння статистичних даних Державної служби статистики України та національних статистичних установ держав-сусідів дає можливість зробити висновок, що “обсяги потенційної контрабанди за 2018 рік складають 7 млрд 66 млн доларів. Для довідки - за 2017 рік по тих же державах той самий показник був 5 млрд 200 млн. Темпи вражаючі”, - зауважив експерт.

Тишкевич наголосив, що немає універсального методу для боротьби з контрабандою, та виокремив 11 типових механізмів нелегального переміщення товарів через митний кордон, вказаних у доповіді. Також у доповіді зазначається, що через наявні контрабандні схеми Україна недоотримала лише на прямих податкових надходженнях (акциза, мита, ПДВ) понад 3,5 млрд доларів.

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Виконавчий директор Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів, зауважив, що на пресконференції презентували лише першу доповідь у рамках проекту.

“Ця доповідь - це є зріз. І в подальшому кожні півроку ми будемо показувати, як міняється цей портрет контрабанди. Але в цілому наша мета - дійсно, представити стратегію ефективної протидії контрабанді, яка буде враховувати всі фактори і реально буде настільки реалістична, що може бути реалізована”, - розповів Андрусів.

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