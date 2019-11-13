Контрабанда України зростає на 10% швидше, ніж офіційний товарообіг — експерт
Про це сказав експерт програми “Міжнародна і внутрішня політика” Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич під час пресконференції в Укрінформі, презентуючи доповідь "Контрабанда", видану в рамках проекту “Боротьба з контрабандою в Україні та прикордонних країнах шляхом моніторингу, досліджень, адвокації та зміни публічної політики” за підтримки Philip Morris International Impact.
“Я почав досліджувати приклади обсягів потенційної контрабанди з точки зору статистики суміжних держав ще три роки тому. Можу стверджувати, що потенційна контрабанда зростає темпами, які, принаймні на 10% є більш швидкими, ніж (зростають — ред.) офіційні обсяги товарообігу між державами”, - сказав Тишкевич.
За його словами, порівняння статистичних даних Державної служби статистики України та національних статистичних установ держав-сусідів дає можливість зробити висновок, що “обсяги потенційної контрабанди за 2018 рік складають 7 млрд 66 млн доларів. Для довідки - за 2017 рік по тих же державах той самий показник був 5 млрд 200 млн. Темпи вражаючі”, - зауважив експерт.
Тишкевич наголосив, що немає універсального методу для боротьби з контрабандою, та виокремив 11 типових механізмів нелегального переміщення товарів через митний кордон, вказаних у доповіді. Також у доповіді зазначається, що через наявні контрабандні схеми Україна недоотримала лише на прямих податкових надходженнях (акциза, мита, ПДВ) понад 3,5 млрд доларів.
Виконавчий директор Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів, зауважив, що на пресконференції презентували лише першу доповідь у рамках проекту.
“Ця доповідь - це є зріз. І в подальшому кожні півроку ми будемо показувати, як міняється цей портрет контрабанди. Але в цілому наша мета - дійсно, представити стратегію ефективної протидії контрабанді, яка буде враховувати всі фактори і реально буде настільки реалістична, що може бути реалізована”, - розповів Андрусів.
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