Гончарук обіцяє нове керівництво обласних митниць

Найближчим часом митниця в областях отримає нове керівництво.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук сказав у своєму відеоблозі “Чашка Прем’єра”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми максимально швидко зробимо все, щоб керівництво митниці в областях помінялося. Уявіть собі, що приміщення митної служби у Чернівцях орендується у приватної особи, яку експерти пов’язують з одним із кланів, який займається контрабандою. Ну, про яку ефективність наших органів можна говорити, якщо такі факти підтверджені», – сказав Гончарук.

Він зазначив, що вже звернувся до Генерального прокурора Руслана Рябошапки із пропозицією звільнити прокурора Чернівецької області. «Не може при порядному прокуророві протягом двох років тривати системна контрабанда», – наголосив глава уряду.

Прем’єр-міністр також зазначив, що не був вражений результатами свого робочого візити на минулому тижні до митної служби в Чернівецькій області, хоча організатори намагалися вразити.

“Звичайно, вони добре підготувались до нашого візиту. Все чистенько, немає черг, задоволені водії, майже працюючий сканер і так далі. Звичайно, ця показуха нас не вразила. Тому що ми розуміємо, що контрабанда не припиняється. Всі ті звіти з конфіскацією сотень пар тапочок і десятків пляшок шампанського як демонстрація шаленої боротьби з контрабандою, звичайно, нас не вразили. Ми максимально швидко зробили все для того, щоб керівництво митниці в областях змінилось", – сказав Гончарук.

Як повідомляв Укрінформ, 24 жовтня у Чернівцях під час робочої поїздки Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та керівник Державної митної служби Максим Нефьодов анонсували створення до 1 грудня нової реформованої буковинської митниці.