Незаконний видобуток бурштину: Влада передбачає введення штрафів

Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт №2240 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо урегулювання питання видобутку бурштину".

Відповідне рішення підтримали 342 народних депутати за мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначається в пояснювальній записці, необхідність прийняття зазначеного законопроєкту зумовлена особливо великими розмірами незаконного видобутку та обігу бурштину.

Питання врегулювання видобутку бурштину обумовлює необхідність внесення відповідних змін до Кодексу України про надра та Земельного кодексу України.

Проєктом пропонується внести зміни до законодавчих актів, які регулюють процедуру отримання спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування бурштину, що пропонується надавати строком на п'ять років.

Водночас законопроєкт передбачає внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, доповнивши його новою статтею "Порушення вимог щодо видобутку корисних копалин".

Так, за ведення видобування корисних копалин з використанням обладнання, яке підлягає обов’язковій сертифікації або показники безпеки якого наводяться в нормативних документах і підлягають підтвердженню відповідності шляхом сертифікації, але не пройшли їх, пропонується запровадити штраф на громадян від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ) (від 1700 до 3400 грн) і на посадових осіб — від двохсот до трьохсот НМДГ (від 3400 до 5100 грн).

Ті самі діяння, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, можуть потягти за собою накладення штрафу на посадових осіб та фізичних осіб від трьохсот до шестисот НМДГ (від 5100 до 10200 грн).