Стало відомо, в яких областях України найбільше підприємств із європейським капіталом

Найбільше підприємств із капіталом із країн Європейського Союзу знаходяться у Дніпропетровській і Харківській областях.

Про це свідчать результати дослідження «Євромапа України. Рейтинг європейської інтеграції областей», повідомляється на Урядовому порталі.

"Серед областей, які мають найбільшу кількість підприємств із капіталом із країн ЄС, - Дніпропетровська і Харківська", - йдеться у повідомленні.

Загалом, згідно з результатами дослідження, трійку лідерів за європейською інтеграцією посідають Львівщина, Івано-Франківщина та Вінниччина.

Однак, як зазначається у дослідженні, і їхній прогрес поки що далекий від бажаного рівня: вони набрали дещо більше половини можливих балів за кожним з індикаторів.

Південні та східні області лідирують у низці секторів. Так, Миколаївщина посіла перше місце з нарощування експорту на ринок ЄС. Донецька та Луганська області очолюють рейтинг за кількістю проєктів в рамках кредитної підтримки з боку ЄБРР і ЄІБ, а Херсонська та Харківська – за обсягами фінансування таких проєктів.

Дослідження здійснене аналітиками центру «Нова Європа» у співпраці з Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

Рейтинг областей складений за 34 індикаторами у 8 сферах, які відображають динаміку зближення окремих регіонів країни з ЄС.

Під час презентації результатів дослідження віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба нагадав, що уряд нині працює над створенням регіональних офісів євроінтеграції.

«Наша мета - забезпечити рівномірність розвитку регіонів. Щоб у кожному регіоні існувала база, такий собі інкубатор європейської інтеграції», - зазначив він.

За його словами, перший офіс євроінтеграції буде відкрито у Херсонській області.