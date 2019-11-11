Стало відомо, в яких областях України найбільше підприємств із європейським капіталом
Про це свідчать результати дослідження «Євромапа України. Рейтинг європейської інтеграції областей», повідомляється на Урядовому порталі.
"Серед областей, які мають найбільшу кількість підприємств із капіталом із країн ЄС, - Дніпропетровська і Харківська", - йдеться у повідомленні.
Загалом, згідно з результатами дослідження, трійку лідерів за європейською інтеграцією посідають Львівщина, Івано-Франківщина та Вінниччина.
Однак, як зазначається у дослідженні, і їхній прогрес поки що далекий від бажаного рівня: вони набрали дещо більше половини можливих балів за кожним з індикаторів.
Південні та східні області лідирують у низці секторів. Так, Миколаївщина посіла перше місце з нарощування експорту на ринок ЄС. Донецька та Луганська області очолюють рейтинг за кількістю проєктів в рамках кредитної підтримки з боку ЄБРР і ЄІБ, а Херсонська та Харківська – за обсягами фінансування таких проєктів.
Дослідження здійснене аналітиками центру «Нова Європа» у співпраці з Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції.
Рейтинг областей складений за 34 індикаторами у 8 сферах, які відображають динаміку зближення окремих регіонів країни з ЄС.
Під час презентації результатів дослідження віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба нагадав, що уряд нині працює над створенням регіональних офісів євроінтеграції.
«Наша мета - забезпечити рівномірність розвитку регіонів. Щоб у кожному регіоні існувала база, такий собі інкубатор європейської інтеграції», - зазначив він.
За його словами, перший офіс євроінтеграції буде відкрито у Херсонській області.