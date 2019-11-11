Президент пропонує два роки не перевіряти, чи мають ФОПи касові апарати - Корнієнко

Президент України Володимир Зеленський пропонує запровадити дворічний мораторій на проведення перевірок фізичних осіб-підприємців щодо дотримання порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Про це сказав перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час засідання погоджувальної ради 11 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Гостра тема - це законодавство про фізичних осіб-підприємців, про розрахункову техніку. Президент пропонує запровадити дворічний мораторій на проведення перевірок і пом'якшення відповідальності за порушення порядку звітності, пов'язаної із застосуванням цих самих реєстраторів. Тобто ми чуємо малий бізнес, перш за все, і йдемо йому назустріч", - зазначив Корнієнко.

Як повідомлялося, Верховна Рада 20 вересня ухвалила закон про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг і про реєстратори розрахункових операцій у смартфоні, а також схвалила відповідні зміни до Податкового кодексу України.

За відповідний закон №1053-1 “Про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг” проголосували 250 народних депутатів.

Також парламент ухвалив закон №1073 “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг”.

Закони спрямовані на виведення з тіньового обігу частки готівкових розрахунків та «відбілювання» обігу товарів, що реалізуються без офіційного відображення тими суб’єктами господарювання, які згідно законодавства не звільнені від обов’язку застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО) в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, проте реально їх не використовують.