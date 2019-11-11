Президент пропонує два роки не перевіряти, чи мають ФОПи касові апарати - Корнієнко
Про це сказав перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час засідання погоджувальної ради 11 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Гостра тема - це законодавство про фізичних осіб-підприємців, про розрахункову техніку. Президент пропонує запровадити дворічний мораторій на проведення перевірок і пом'якшення відповідальності за порушення порядку звітності, пов'язаної із застосуванням цих самих реєстраторів. Тобто ми чуємо малий бізнес, перш за все, і йдемо йому назустріч", - зазначив Корнієнко.
Як повідомлялося, Верховна Рада 20 вересня ухвалила закон про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг і про реєстратори розрахункових операцій у смартфоні, а також схвалила відповідні зміни до Податкового кодексу України.
За відповідний закон №1053-1 “Про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг” проголосували 250 народних депутатів.
Також парламент ухвалив закон №1073 “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг”.
Закони спрямовані на виведення з тіньового обігу частки готівкових розрахунків та «відбілювання» обігу товарів, що реалізуються без офіційного відображення тими суб’єктами господарювання, які згідно законодавства не звільнені від обов’язку застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО) в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, проте реально їх не використовують.