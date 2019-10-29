ФОПи ніхто не знищує - Гончарук

Нове регулювання діяльності ФОПів стосуватиметься лише великих компаній і не створюватиме складнощів для малих підприємців.

Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент Укрінформу.

"Я абсолютно не погоджуюся з тим, що хтось знищує ФОПи. Ця істерія спеціально насаджується окремими людьми і підіймається у певній площині, щоб ввести людей в оману. Держава не буде переслідувати, не вводитиме надважкі умови для малих ФОПів. Наша мета у тому, щоб великі й середні компанії припинили вдавати зграйки ФОПів", - зазначив Гончарук.

Він наголосив, що великі компанії повинні змінювати бізнес-модель та почати наймати людей офіційно.

Як повідомлялося, Олексій Гончарук заявив, що в Україні треба створити умови, коли інвестори не боятимуться, що вкладені ними кошти безпідставно відберуть.

"На мою думку, не дуже продумано й не дуже розумно їхати з країни, яка збирається зростати. Оновлений прогноз Світового банку показує зростання 3,7%. Сюди треба приходити, а не йти звідси", - додав голова уряду.